Донецк, 28 октября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Боевики ВСУ вновь обстреляли Донецк и Ясиноватую, сообщили 28 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 08:20 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм; 08:21 — н. п. Орловка — н. п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 08:36 каратели ВСУ вновь обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм.

В 08:40 ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибра 152 мм, а 08:54 выпустили по Кировскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка шесть снарядов калибра 155 мм.