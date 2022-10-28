Кишинёв, , 09:54 — REGNUM Поводом для запрета протестов в Кишинёве в тёмное время суток может стать отключение освещения на улицах, которое стали практиковать для экономии электроэнергии. Об этом говорится в обнародованном 27 октября обращении генинспектората полиции Молдавии к мэрии столицы республики.

Полиция Кишинева сносит палаточный городок протестующих Политическая партия «Шор»

«Просим разрешать митинги до наступления темноты, иначе их нахождение в ночное время может создать риски как для жителей столицы, так и для некоторых участников митингов», — заявили в ведомстве.

Авторы заявления отмечают, что было зафиксировано несколько нарушений со стороны протестующих. В качестве примера привели то, что у одного из активистов обнаружили самодельный нож. Ранее в гениспекторате сообщали, что протестующие курят в неположенных местах.

Напомним, партия «Шор» 18 сентября объявила о начале бессрочной протестной акции в Кишинёве. Протестующие разбили палаточный городок возле администрации президента страны и стали каждый день проводить флешмобы и митинги. С 16 октября полиция начала мешать этому: городок снесли, активистам не дают пройти к местам, где объявляют митинги. 23 октября протестующие поставили палатки возле генпрокуратуры.

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