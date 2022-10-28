Пекин, 28 октября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Грузовой поезд направления Китай — Европа номер X8155, груженный 50 автомобилями с фотоэлектрическими инверторами, электрическими компрессорами, пылесосами и другими товарами, отправился из крупного транспортного узла Сиань в провинции Шэньси на северо-западе Китая 26 октября, прежде чем направиться в немецкий Дуйсбург, став первым грузовым поездом Китай — Европа, работающим на постоянной основе. Поезд должен добраться до места назначения 5 ноября, сообщает газета Global Times.

Scoopnest.com Грузовой поезд, следующий из Китая в Европу

Открытие первого грузового поезда с постоянным расписанием между Китаем и Европой повысит эффективность перевозок при одновременном повышении конкурентоспособности трансграничных грузовых поездов на международном рынке, прокомментировала 27 октября представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, отвечая на вопросы СМИ.

Ранее, когда поезда Китай — Европа проходили через различные страны, местному железнодорожному управлению приходилось устанавливать время движения в соответствии с фактической ситуацией на местах, что легко приводило к многочисленным недопустимым остановкам на маршруте, в то время как невозможно было реализовать фиксированное время прибытия и отправления всего путешествия, согласно сообщениям средств массовой информации.

После того, как начнет курсировать полноценное расписание поездов Китай — Европа, расписания каждого участка внутренних и зарубежных железнодорожных поездов будут соединены на протяжении всего процесса, а время прибытия и отправления будет уточнено, что поможет контролировать время работы каждого звена и добиться плавной передачи поездов каждый раздел.

Чтобы способствовать качественному развитию совместного строительства «Пояса и пути», Китай будет работать со всеми партнерами, чтобы сделать мир взаимосвязанным, а не отделенным друг от друга, открытым друг для друга, а не закрытым друг для друга, стремясь при этом достичь общего развития всех стран, сказал Мао, ссылаясь на отчет ХХ съезда Коммунистической партии Китая.