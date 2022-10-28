Южно-Сахалинск, , 09:51 — REGNUM На Сахалине в 2022 году произошло 26 лесных пожара. По фактам возгораний все материалы были направлены в органы дознания государственного пожарного надзора областного ГУ МЧС России, сообщили в правительстве островного региона.

Лесной пожар Пресс-служба администрации Сарова

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Лесные массивы горели в Охинском, Макаровском, Корсаковском и Холмском районах. Отмечается, что пожары удавалось тушить в течение первых суток с момента обнаружения.

В 2022 году на охрану лесов от пожаров на Сахалине потратили 438,5 млн рублей. Была закуплена спецтехника, построено 30 км дорог противопожарного назначения, проложено 260 км новых минерализованных полос.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Благовещенска пожаловались на запах дыма. Причиной стали возгорания в Китае, там насчитывалось около 30 термоточек.