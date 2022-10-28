Вашингтон, , 09:50 — REGNUM В пятницу 28 октября Международный валютный фонд снизил свой прогноз по росту в Азии, сославшись на последствия ужесточения денежно-кредитной политики, событий вокруг б. УССР и «резкого и нехарактерного» замедления китайской экономики.

Международный валютный фонд

Теперь МВФ ожидает, что экономический рост в странах Азии составит 4% в 2022 году и 4,3% в 2023 году, тогда как полгода назад, в апреле, он прогнозировал 4,9% и 4,8% соответственно.

«Сильный экономический подъем Азии в начале этого года теряет темпы, а второй квартал оказался слабее, чем ожидалось», — сказал директор Азиатско-Тихоокеанского департамента МВФ Кришна Шринивасан и добавил, что новые прогнозы намного ниже среднего для последних двадцати лет показателя в 5,5%.

В своем обновленном докладе по региональной экономике МВФ отметил, что конфликт вокруг б. УССР оказывает влияние на экономику стран Азии, повышая цены на сырьевые товары.

«Большинство стран Азии, но не все, столкнулись с ухудшением условий торговли», — говорится в докладе.

Также МВФ отметил, что Азия в настоящее время является крупнейшим в мире должником, и указал на риски в связи с ужесточением кредитно-денежной политики и укреплением доллара, что приведет к дальнейшему повышению стоимости заимствований для азиатских стран.

В отношении Китая фонд заявил, что жесткая политика «нулевого ковида» и замедление роста в секторе недвижимости распространились и на другие региональные экономики. МВФ понизил ожидания по росту второй по величине экономики мира до 3,2% в 2022 году с 4,4% в апрельском прогнозе.

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