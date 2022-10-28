Пенза, , 09:56 — REGNUM Режим повышенной готовности отменили в Пензенской области. Соответствующий указ подписан губернатором Олегом Мельниченко.

Указ Иван Шилов © ИА REGNUM

В документе говорится, что режим повышенной готовности на территории региона отменяется для органов управления и сил территориальной подсистемы единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Указ подписан 27 октября.

Напомним, в Пензенской области режим повышенной готовности из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации был введен с 16 марта 2020 года и регулярно продлевался.

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