Пермь, , 09:50 — REGNUM В Пермский край пришли снегопады. Телеграм-каналы публикуют видео с кадрами снежного покрова в Чусовом. Как сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета, 28 октября ожидаются сильные снегопады в северной части региона. Первый серьезный снегопад в Перми вероятен 1 ноября.

Снегопад Pixabay.com

В ближайшие дни в Прикамье сохранится температурный фон, близкий к 0˚С, а устойчивый снежный покров будет сохраняться только на севере и на востоке края. Существенных осадков 30 октября не ожидается. Зона осадков с запада подойдёт в ночь на 31 октября. Дождь и мокрый снег выпадет на всей территории региона.

Новая порция осадков ожидается 1 ноября. Вероятно, именно 1 ноября в Перми состоится первый существенный снегопад, и к утру 2 ноября может установиться снежный покров высотой до 5-7 см. После этого ожидается прекращение осадков и постепенное похолодание.