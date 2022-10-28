Донецк, 28 октября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны ВСУ ранения получили 13 мирных жителей. Об этом 28 октября сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Киевские боевики по территории ДНР выпустили 165 снарядов, используя РСЗО «Град», артиллерию 155 мм и 152 мм, РСЗО HIMARS, танки, минометы 120 мм.

Под огнём оказались Донецк, Гольмовский, Зайцево, Горловка, Шахтерск, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Минеральное, Каштановое, Макеевка. Ранения получили жители Кировского района Донецка, Шахтерска и Степного.

Пострадали десять домов в Кировском и Петровском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, а также пять объектов гражданской инфраструктуры.