Вашингтон, , 09:54 — REGNUM Установление вокруг Запорожской АЭС зоны безопасности весьма вероятно, такой шаг очень важен. Об этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил на полях проходящей в Вашингтоне министерской конференции МАГАТЭ «Атомная энергетика в XXI веке».

Энергодар Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам Гросси, у него состоялись «очень предметные обсуждения» этой темы с президентом России Владимиром Путиным, а также с лидером киевского режима В. Зеленским.

«Я оптимистично настроен. На мой взгляд, это очень важно», — сказал РИА Новости Гросси о создании зоны безопасности.

Гендиректор МАГАТЭ уверен, что обе стороны, участвующие в вооружённом противостоянии, сходятся в том, что безопасность станции нужно обеспечить. Защита станции — это общий знаменатель, добавил он.

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