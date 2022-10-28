Пекин, , 09:48 — REGNUM Китайское научно-исследовательское судно «Исследование-2» (также известное как «Таньсо-2») завершило пробное развертывание глубоководной научно-экспериментальной станции и вернулось в прибрежный город Санья в Южно-китайской провинции Хайнань вместе с глубоководным пилотируемым подводным аппаратом «Глубоководный воин» на борту, сообщает 27 октября газета Global Times.

Китайский подводный исследовательский аппарат «Цзяолун» N509FZ

Согласно репортажу телеканала CCTV, миссия была в основном предназначена для проверки подводных характеристик оборудования, разработанного для пилотной программы глубоководных научных исследований Китайской академии наук (CAS), а также основных технологий других ключевых национальных научно-исследовательских проектов. В испытании были задействованы различные типы оборудования, включая базовую станцию подводной лодки, лабораторию на месте и планер.

Основанный на китайской технологии, совместно разработанной Институтом глубоководных наук и инженерии CAS (IDSSE) и Институтом биоэнергетики и технологии биопроцессов Циндао, тест впервые позволил интегрировать твердотельные литий-металлические батареи мощностью мегаватт-час (1000 кВт/ч) и их применение на водной глубина более 1000 метров для проверки надежности системы.

Один мегаватт/час эквивалентен 1000 градусам емкости аккумулятора, что является максимальной энергетической емкостью современного глубоководного оборудования. Эксперты пояснили, что это знаменует собой прорыв в области интеграции энергетических систем и технологий управления, обеспечивающих высокую безопасность и стабильность. Кроме того, миссия также включала подводную совместную работу базовой станции, лаборатории на месте и глубоководного воина.

Младший научный сотрудник IDSSE Чэнь Цзюнь сказал, что, учитывая большую мощность базовой станции, ходовые испытания также подтвердили способность базовой станции к навигации на подводных лодках и ее функцию автономного перемещения, что позволяет точно размещать базовую станцию на морском дне и выполнять операции на нескольких объектах.

Базовая станция может поддерживать подключение платформ, таких как лаборатория на месте, и подавать на них питание, в то время как платформы подключены друг к другу для долгосрочного совместного обнаружения и более гибких режимов работы, добавил он. В ходе 11-дневного испытания, глубоководный пилотируемый подводный аппарат «Глубоководный воин» завершил свое 500-е погружение на глубину 1450 метров и вернулся на судно «Таньсо-2» после девяти часов под водой.

С 2017 года среднее время подводного плавания глубоководного воина за все 500 погружений составило 8 часов 17 минут, при этом самое продолжительное время составило 12 часов 53 минуты. Средняя глубина погружения составила 1957 метров, а максимальная глубина — 4546 метров. Более 227 сотрудников из 61 учреждения в стране и за рубежом, включая научно-исследовательские институты, университеты и предприятия, приняли участие в операции за последние пять лет, проводя глубоководные научные исследования, подводный поиск и аварийно-спасательные работы.