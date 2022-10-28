Пекин, 28 октября 2022, 09:48 — REGNUM Китайское научно-исследовательское судно «Исследование-2» (также известное как «Таньсо-2») завершило пробное развертывание глубоководной научно-экспериментальной станции и вернулось в прибрежный город Санья в Южно-китайской провинции Хайнань вместе с глубоководным пилотируемым подводным аппаратом «Глубоководный воин» на борту, сообщает 27 октября газета Global Times.

Китайский подводный исследовательский аппарат «Цзяолун»
Китайский подводный исследовательский аппарат «Цзяолун»
N509FZ

Согласно репортажу телеканала CCTV, миссия была в основном предназначена для проверки подводных характеристик оборудования, разработанного для пилотной программы глубоководных научных исследований Китайской академии наук (CAS), а также основных технологий других ключевых национальных научно-исследовательских проектов. В испытании были задействованы различные типы оборудования, включая базовую станцию подводной лодки, лабораторию на месте и планер.

Основанный на китайской технологии, совместно разработанной Институтом глубоководных наук и инженерии CAS (IDSSE) и Институтом биоэнергетики и технологии биопроцессов Циндао, тест впервые позволил интегрировать твердотельные литий-металлические батареи мощностью мегаватт-час (1000 кВт/ч) и их применение на водной глубина более 1000 метров для проверки надежности системы.

Один мегаватт/час эквивалентен 1000 градусам емкости аккумулятора, что является максимальной энергетической емкостью современного глубоководного оборудования. Эксперты пояснили, что это знаменует собой прорыв в области интеграции энергетических систем и технологий управления, обеспечивающих высокую безопасность и стабильность. Кроме того, миссия также включала подводную совместную работу базовой станции, лаборатории на месте и глубоководного воина.

Младший научный сотрудник IDSSE Чэнь Цзюнь сказал, что, учитывая большую мощность базовой станции, ходовые испытания также подтвердили способность базовой станции к навигации на подводных лодках и ее функцию автономного перемещения, что позволяет точно размещать базовую станцию на морском дне и выполнять операции на нескольких объектах.

Базовая станция может поддерживать подключение платформ, таких как лаборатория на месте, и подавать на них питание, в то время как платформы подключены друг к другу для долгосрочного совместного обнаружения и более гибких режимов работы, добавил он. В ходе 11-дневного испытания, глубоководный пилотируемый подводный аппарат «Глубоководный воин» завершил свое 500-е погружение на глубину 1450 метров и вернулся на судно «Таньсо-2» после девяти часов под водой.

С 2017 года среднее время подводного плавания глубоководного воина за все 500 погружений составило 8 часов 17 минут, при этом самое продолжительное время составило 12 часов 53 минуты. Средняя глубина погружения составила 1957 метров, а максимальная глубина — 4546 метров. Более 227 сотрудников из 61 учреждения в стране и за рубежом, включая научно-исследовательские институты, университеты и предприятия, приняли участие в операции за последние пять лет, проводя глубоководные научные исследования, подводный поиск и аварийно-спасательные работы.