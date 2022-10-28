Новосибирск, , 09:49 — REGNUM В России названы победители конкурса «Самый читающий регион». В 2022 году литературным флагманом страны стала Новосибирская область, которая победила с проектом «Век сибирской литературы», посвященным 85-летию региона и 100-летию журнала «Сибирские огни».

Чтение на свежем воздухе Дарья Драй © ИА REGNUM

Как рассказали в новосибирском правительстве, в программу празднования значимых дат были вовлечены все 30 районов и более миллиона человек.

Отметим, что конкурс «Самый читающий регион» проходил в течение всего года. В нем участвовали 82 региона, которые должны были представить свой самый значимый литературный проект за 2021–2022 гг. Внимание уделялось и статистическим данным об инфраструктуре чтения.