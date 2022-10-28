Чебоксары, , 09:48 — REGNUM В Чувашии в состав резерва управленческих кадров включили ещё человек. При этом исключены из данного списка сразу 20 лиц. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Чиновники Иван Шилов © ИА REGNUM

Как следует из решения, в резерв управленческих кадров в качестве кандидатов на руководящие должности в органах исполнительной власти включили победителя республиканского конкурса «Управленческая команда» Андрея Мазура, заместителей министров здравоохранения и природных ресурсов Владимира Гладнева и Николая Охотина.

В резерв на должности руководителей подведомственных органам власти организаций добавили заместителей министра культуры Георгия Богуславского и Надежду Павлову, замдиректора автономного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева» Анатолия Григорьева.

Этим же решением 20 человек исключены из состава резерва управленческих кадров, в их числе — бывший помощник главы Чувашии, руководитель фракции «СР — Патриоты – За правду» в Госсовете Владислав Солдатов, бывший заместитель руководителя администрации главы Чувашии Николай Каргин, экс-директор национальной телерадиокомпании Оксана Ачкасова, вице-премьеры Павел Данилов и Дмитрий Краснов, заместитель министра цифрового развития Екатерина Грабко.

«Исключить из состава резерва следующих лиц:

Афанасьеву Олесю Геннадьевну;

Ачкасову Оксану Ивановну;

Белова Сергея Николаевича;

Васильева Александра Анатольевича;

Викторову Елену Владимировну;

Грабко Екатерину Юрьевну;

Григорьеву Ольгу Вячеславовну;

Данилова Павла Владимировича;

Каргина Николая Юрьевича;

Китаеву Наталью Рюриковну;

Краснова Дмитрия Ивановича;

Курочкина Кирилла Евгеньевича;

Марковцова Бориса Васильевича;

Матросова Максима Юрьевича;

Николаева Никиту Николаевича;

Петрова Якова Александровича;

Солдатова Владислава Димитриевича;

Трофимову Светлану Анатольевну;

Урукова Николая Юрьевича;

Харитонова Дмитрия Сергеевича», — следует из распоряжения.

Как сообщало ИА REGNUM , порядок формирования и использования резерва управленческих кадров Чувашии был утверждён указом руководителя республики от 18 июля 2020 года.