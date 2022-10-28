Тюмень, 28 октября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Регионы тюменской матрёшки получили из федерального бюджета 1 876 776,5 тыс. рублей на поддержку медработников. Об этом сообщили журналистам в правительстве России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Югре было выделено 890 578,1 тыс. рублей, а Ямалу — 428 853,8 тыс. Тюменская же область получила 557 344,6 тыс.

Всего регионы России получили дополнительно более 58,5 млрд рублей. Средства предназначены для поддержки территориальных фондов обязательного медицинского страхования. Из этих средств предстоит увеличивать зарплаты медиков.

«По прогнозу Минэкономразвития в течение года среднемесячная зарплата в России увеличится более чем на 11,5%», — отмечают в правительстве. И добавляют: чтобы у медиков зарплаты росли такими же темпами и соответствовали уровню, определённому ране президентом России Владимиром Путиным, и потребовалось дополнительное финансирование.