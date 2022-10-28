Санкт-Петербург, , 09:46 — REGNUM Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» устраняют аварию на улице Космонавтов. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе предприятия.

Сотрудник «Теплосети» Пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

Сообщение о технологическом нарушении по адресу улица Космонавтов, дом 52, «Теплосеть» получила в два часа ночи. Для ликвидации аварии сотрудники предприятия оперативно прибыли на место.

«На данный момент организованы ремонтные работы, идёт демонтаж ненадежного участка. Окончание работ запланировано на 23:00 28 октября 2022 года», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что из-за ремонтных работ может быть ограничена подача горячей воды и отопления в домах в зоне ремонта. Резервирование теплоснабжения происходит за счёт замены теплоносителя.