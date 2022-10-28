Омск, , 09:43 — REGNUM В Омске задержанный за разбойное нападение и покушение на убийство пенсионерки рассказал о голосах в голове. Об этом сообщает сайт NGS55 со ссылкой на СУ СКР по Омской области.

Подозреваемый в нападении на пенсионерку в Омске Цитата из видео УМВД по Омской области

«Он свои действия объяснил тем, что ему голоса сказали идти убивать грешников. Он считает, что бабушка — грешница, и он её убил, а девочку пожалел», — цитирует портал заявление старшего помощника руководителя управления Ларисы Болдиновой.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение произошло днём 26 октября. Подозреваемый зашёл в подъезд жилого дома вслед за 81-летней пенсионеркой, где нанес ей множество ножевых ранений, забрал сумку и 600 рублей и сбежал. Потерпевшая выжила, находится в больнице.

Позже мужчина напал на улице на 20-летнюю девушку. Угрожая ножом, он похитил у неё пакет с вещами и сбежал.

К настоящему времени подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Мужчине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза по вопросу вменяемости. Ход расследования находится на контроле центрального аппарата СКР.

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