Ярославль, 28 октября 2022, 10:30 — REGNUM Под Ярославлем, неподалёку от музея-заповедника Н. А. Некрасова «Карабиха» вырубают сосновый лес. Вопросом заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает его приёмная.

Вырубка соснового леса под Ярославлем
Вырубка соснового леса под Ярославлем
yarnews.net

Ранее, 15 октября, в ярославских социальных сетях появилась информация о том, что, что недалеко от музея-заповедника Н. А. Некрасова «Карабиха» в лесу начались работы, замечены люди и специальная техника.

«В сосновом бору у деревни Боровая за Красными Ткачами пилят беспощадно реликтовый лес в заповеднике Некрасова! Сначала говорили, что для проводки линий ЛЭП, но по факту все гораздо масштабней!», — написали люди.
«Хочу обратиться с просьбой ко всем жителям района, ради сохранения многолетнего соснового бора, фиксируйте неизвестных лиц, автомобили и спецтехнику, которые способствуют вырубке и вывозу леса у деревни Боровой, где беспощадно рубят лес. Останутся одни пеньки для наших детей и внуков! Давайте защитим «лёгкие» Красных Ткачей!», — писали очевидцы.

В департаменте лесного хозяйства региона порталу ЯрНьюс на это сообщили, что участок, где идёт вырубка, не является особо охраняемой природной территорией, музей-заповедник находится на удалении более километра от места вырубки. А проводимые мероприятия — это уход за лесом. Однако, 26 октября Следственное управление Следственного комитета России по Ярославской области начало проверку в связи с вырубкой соснового реликтового леса. А 27 октября стало известно о том, что к вопросу подключился председатель СК России Александр Бастрыкин.

«В социальной сети к Председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Ивановичу Бастрыкину обратился неравнодушный житель Ярославской области. Он рассказал о ситуации, связанной с вырубкой при помощи спецтехники соснового реликтового леса в музее-заповеднике Н. А. Некрасова «Карабиха» в Ярославской области. По мнению заявителя, в этом виноваты чиновники, допустившие истребление леса», — сообщила приёмная Бастрыкина.

При этом глава СК попросил руководство регионального Следственного комитета лично докладывать ему о ходе и результата проверки.