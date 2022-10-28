Ярославль, 28 октября 2022, 10:30 — REGNUM Под Ярославлем, неподалёку от музея-заповедника Н. А. Некрасова «Карабиха» вырубают сосновый лес. Вопросом заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает его приёмная.
Ранее, 15 октября, в ярославских социальных сетях появилась информация о том, что, что недалеко от музея-заповедника Н. А. Некрасова «Карабиха» в лесу начались работы, замечены люди и специальная техника.
В департаменте лесного хозяйства региона порталу ЯрНьюс на это сообщили, что участок, где идёт вырубка, не является особо охраняемой природной территорией, музей-заповедник находится на удалении более километра от места вырубки. А проводимые мероприятия — это уход за лесом. Однако, 26 октября Следственное управление Следственного комитета России по Ярославской области начало проверку в связи с вырубкой соснового реликтового леса. А 27 октября стало известно о том, что к вопросу подключился председатель СК России Александр Бастрыкин.
При этом глава СК попросил руководство регионального Следственного комитета лично докладывать ему о ходе и результата проверки.