Ярославль, 28 октября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Под Ярославлем, неподалёку от музея-заповедника Н. А. Некрасова «Карабиха» вырубают сосновый лес. Вопросом заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает его приёмная.

yarnews.net Вырубка соснового леса под Ярославлем

Ранее, 15 октября, в ярославских социальных сетях появилась информация о том, что, что недалеко от музея-заповедника Н. А. Некрасова «Карабиха» в лесу начались работы, замечены люди и специальная техника.

«В сосновом бору у деревни Боровая за Красными Ткачами пилят беспощадно реликтовый лес в заповеднике Некрасова! Сначала говорили, что для проводки линий ЛЭП, но по факту все гораздо масштабней!», — написали люди.

«Хочу обратиться с просьбой ко всем жителям района, ради сохранения многолетнего соснового бора, фиксируйте неизвестных лиц, автомобили и спецтехнику, которые способствуют вырубке и вывозу леса у деревни Боровой, где беспощадно рубят лес. Останутся одни пеньки для наших детей и внуков! Давайте защитим «лёгкие» Красных Ткачей!», — писали очевидцы.

В департаменте лесного хозяйства региона порталу ЯрНьюс на это сообщили, что участок, где идёт вырубка, не является особо охраняемой природной территорией, музей-заповедник находится на удалении более километра от места вырубки. А проводимые мероприятия — это уход за лесом. Однако, 26 октября Следственное управление Следственного комитета России по Ярославской области начало проверку в связи с вырубкой соснового реликтового леса. А 27 октября стало известно о том, что к вопросу подключился председатель СК России Александр Бастрыкин.

«В социальной сети к Председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Ивановичу Бастрыкину обратился неравнодушный житель Ярославской области. Он рассказал о ситуации, связанной с вырубкой при помощи спецтехники соснового реликтового леса в музее-заповеднике Н. А. Некрасова «Карабиха» в Ярославской области. По мнению заявителя, в этом виноваты чиновники, допустившие истребление леса», — сообщила приёмная Бастрыкина.

При этом глава СК попросил руководство регионального Следственного комитета лично докладывать ему о ходе и результата проверки.