Пекин, 28 октября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Фрегат типа 054A «Цзыян» Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) недавно дебютировал в учениях, а эксперты заявили, что недавно введенный в строй военный корабль усилит возможности ВМС НОАК, сообщает 27 октября газета Global Times.

Businessinsider.com Военно-морской флот Китая

Репортаж Центрального телевидения Китая (CCTV) от 25 октября показал, что корабль «Цзыян» с бортовым номером 522 провел тренировочные учения с боевой стрельбой из своего главного орудия и противолодочных глубинных бомб. Моряки на «Цзыяне» сосредоточатся на тренировках с учетом будущих полей сражений и обеспечат, чтобы судно могло успешно вести боевые действия в команде, цитирует репортаж CCTV главу главной артиллерийской группы «Цзыяна» Ма Шаоли.

Согласно пресс-релизу, опубликованному Восточным компандованием НОАК в своем аккаунте WeCha, ранее в этом месяце, когда моряки на судне отмечали День образования КНР 1 октября, «Цзыян» приписан к Восточному командованию НОАК,

С вводом в эксплуатацию нового фрегата типа 054A ВМС НОАК получат расширенные возможности по защите национального суверенитета, территориальной целостности и интересов развития Китая, сообщил Global Times военный эксперт из Пекина, пожелавший остаться неназванным. По словам эксперта, как тип военного корабля, способного плавать в дальних морях, фрегат типа 054A играет важную роль в достижении Китаем целей создания военно-морского флота, способного действовать по всему миру.

В сообщениях иностранных СМИ в 2021 году предполагалось, что Китай в то время начал строить еще одну партию фрегатов типа 054A для ВМС НОАК, поскольку ВМС НОАК, как сообщается, передали партию меньших корветов типа 056 береговой охране Китая.

Имея водоизмещение около 4000 тонн и способный проводить противовоздушные, противокорабельные и противолодочные операции, фрегат типа 054A является хорошо сбалансированным военным кораблем для быстрого расширения флота ВМС НОАК, сказал исполнительный главный редактор китайского журнала Shipborne Weapons Ши Хун.