Нью-Йорк, США, , 09:41 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Netflix выложил в Сеть второй трейлер будущего анимационного сериала Sonic Prime. Видео было опубликовано 15 декабря на портале Comicbook.

Соник Супер Ёжик Sega, Sonic Team

Поклонники популярной видеоигровой франшизы получили возможность оценить художественный стиль нового шоу. В красочном и динамичном ролике зрители могут видеть основных персонажей: ежа Соника, ехидну Наклза, лиса Тейлза, доктора Эггмана и других героев.

Напомним, премьера сериала запланирована на 15 декабря 2022 года. Стоит отметить, что 8 ноября 2022-го состоится релиз видеоигры Sonic Frontiers, которая впервые в истории франшизы получит открытый мир.

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