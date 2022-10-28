Нью-Йорк, США, 28 октября 2022, 09:41 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Netflix выложил в Сеть второй трейлер будущего анимационного сериала Sonic Prime. Видео было опубликовано 15 декабря на портале Comicbook.
Поклонники популярной видеоигровой франшизы получили возможность оценить художественный стиль нового шоу. В красочном и динамичном ролике зрители могут видеть основных персонажей: ежа Соника, ехидну Наклза, лиса Тейлза, доктора Эггмана и других героев.
Напомним, премьера сериала запланирована на 15 декабря 2022 года. Стоит отметить, что 8 ноября 2022-го состоится релиз видеоигры Sonic Frontiers, которая впервые в истории франшизы получит открытый мир.
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