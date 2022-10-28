Кишинёв, 28 октября, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду не знает, на каких условиях заключен договор на поставку природного газа из Болгарии, который она подписала 27 октября. Об этом она заявила на совместной с болгарским коллегой Руменом Радевым пресс-конференции в Кишинёве, прошедшей после подписания.

Gov.md Майя Санду

Вопрос о цене задали молдавскому лидеру журналисты, но оказалось, что она не интересовалась этим.

«Этот вопрос к руководству этих предприятий [молдавской] Energocom и болгарской компании, — сказала Санду. — Для нас это значит открытие транзита для объемов, которые мы можем получить с другой стороны и на те периоды, когда нам удобно».

Радев в свою очередь отметил, что у Болгарии достаточно мощностей, чтобы обеспечить Молдавию газом.

Напомним, ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что технические возможности покупать газ не в России есть, но не получается найти топливо дешевле российского. При этом молдавская сторона на протяжении года каждый месяц с трудом находит средства на выплаты Газпрому даже по ценам ниже рыночных.