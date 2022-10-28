Сеул, 28 октября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Запущенные Северной Кореей 28 октября две баллистические ракеты малой дальности пролетели около 230 км. Об этом со ссылкой на южнокорейских военных сообщает агентство Yonhap.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, ракеты стартовали из округа Тхончхон провинции Канвондо в сторону Японского моря в 11:59 и 12:18 по местному времени.

Сообщается, что ракеты пролетели около 230 км, достигнув максимальной высоты около 24 км и скорости около 5 Махов.

Как сообщало ИА REGNUM, 76% испытаний, проведённых КНДР с 1984 года, были признаны исследователями успешными, это является очевидным признаком прогресса в стремлении Пхеньяна создать передовые системы ракетного вооружения.

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