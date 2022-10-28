Вашингтон, , 09:40 — REGNUM Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск официально возглавил компанию Twitter, владеющую одноименной соцсетью, а её прежнее руководство покинуло штаб-квартиру компании. Об этом 28 октября сообщил корреспондент телекомпании CNBC Дэвид Фейбер со ссылкой на источники на своей странице в этой же соцсети.

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«Илон Маск теперь возглавляет Twitter. Мне сообщили, что бывший генеральный директор Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули штаб-квартиру и не вернутся, поскольку начинается эра Маска», — говорится в сообщении.

При этом, по данным газеты Financial Times, на данный момент Маск уже завершил сделку по приобретению указной компании.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Илон Маск объявил сотрудникам приобретаемой им компании Twitter, что не станет на три четверти сокращать её персонал.