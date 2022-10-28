Херсон, , 09:39 — REGNUM Херсонская область готова предоставить ООН свидетельства агрессии киевского режима, в том числе обстрелов со стороны ВСУ гражданской инфраструктуры региона. Об этом заявила 28 октября заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Она подчеркнула, что вопросы агрессии киевского режима против мирного населения необходимо поднимать на площадках ООН, которая обязана её остановить.

«Это хорошая площадка, чтобы попытаться донести миру саму информацию о ситуации в Херсоне. Уверена, что наша позиция если не будет донесена через CNN или BBC, то китайские или арабские медиа это подхватят. А это значит, что большинство людей в мире будут понимать нашу позицию, и кто стреляет по переправам с гражданскими на самом деле», — заявила Губарева РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Херсонской области сообщили о начале возведения укреплений в Херсоне и на подступах к нему.