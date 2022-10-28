Херсон, 28 октября 2022, 09:39 — REGNUM Херсонская область готова предоставить ООН свидетельства агрессии киевского режима, в том числе обстрелов со стороны ВСУ гражданской инфраструктуры региона. Об этом заявила 28 октября заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.
Она подчеркнула, что вопросы агрессии киевского режима против мирного населения необходимо поднимать на площадках ООН, которая обязана её остановить.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Херсонской области сообщили о начале возведения укреплений в Херсоне и на подступах к нему.