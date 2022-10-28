Херсон, 28 октября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Херсонская область готова предоставить ООН свидетельства агрессии киевского режима, в том числе обстрелов со стороны ВСУ гражданской инфраструктуры региона. Об этом заявила 28 октября заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Она подчеркнула, что вопросы агрессии киевского режима против мирного населения необходимо поднимать на площадках ООН, которая обязана её остановить.

«Это хорошая площадка, чтобы попытаться донести миру саму информацию о ситуации в Херсоне. Уверена, что наша позиция если не будет донесена через CNN или BBC, то китайские или арабские медиа это подхватят. А это значит, что большинство людей в мире будут понимать нашу позицию, и кто стреляет по переправам с гражданскими на самом деле», — заявила Губарева РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Херсонской области сообщили о начале возведения укреплений в Херсоне и на подступах к нему.