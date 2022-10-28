Баку, , 09:45 — REGNUM Москва ведёт с Никосией переговоры об оказании всех видов консульских услуг российским гражданам, проживающим на севере Кипра. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Александр Грушко Council.gov.ru

Он отметил, что МИД давно ведёт консультации с кипрскими коллегами о том, что российским гражданам на севере острова необходимо обеспечить доступ ко всем видам консульских услуг. Об этом официально объявлялось по итогам переговоров и консультаций с кипрской стороной.

«Этот процесс продолжается. Я уверен в том, что мы с кипрскими властями на этот счёт договоримся», — сказал Грушко РИА Новости в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере острова Кипр, помимо одноимённой республики, находится признанная Турцией Турецкая Республика Северного Кипра.

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