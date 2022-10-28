Баку, 28 октября 2022, 09:45 — REGNUM Москва ведёт с Никосией переговоры об оказании всех видов консульских услуг российским гражданам, проживающим на севере Кипра. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Он отметил, что МИД давно ведёт консультации с кипрскими коллегами о том, что российским гражданам на севере острова необходимо обеспечить доступ ко всем видам консульских услуг. Об этом официально объявлялось по итогам переговоров и консультаций с кипрской стороной.
«Этот процесс продолжается. Я уверен в том, что мы с кипрскими властями на этот счёт договоримся», — сказал Грушко РИА Новости в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.
Как сообщало ИА REGNUM, на севере острова Кипр, помимо одноимённой республики, находится признанная Турцией Турецкая Республика Северного Кипра.
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