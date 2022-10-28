Петропавловск-Камчатский, , 09:37 — REGNUM На Камчатке все желающие могут пройти народные курсы начальной военной подготовки. Подробно о них рассказали в эфире программы «В центре внимания».

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Читайте также: В Еврейской АО начали выплачивать по 150 тыс. рублей семьям мобилизованных

Курсы организованны Всероссийским патриотическим движением «Рокот».

На первом занятии участникам рассказали об обмундировании, которое необходимо взять с собой участникам специальной военной операции в защиту Донбасса, а также об оказании первой медицинской помощи — научили накладывать жгуты.

«Я пришел на курс потому то отслужил в армии и какие-то моменты упустил, например, в плане оказания медицинской помощи или необходимой экипировки. Поэтому считаю, что для меня эти занятия будут полезны, поскольку они информативны, понятны и знания предоставляются профессионалами», — рассказал Даниил.

Следующее занятие планируют провести в «поле», где участников курсов научат копать окопы.

Как сообщало ИА REGNUM, единовременные выплаты начали поступать родственникам жителей Еврейской автономии, призванных для участия в спецоперации в защиту Донбасса. Семьи получают по 150 тыс. рублей.