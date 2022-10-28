Калуга, , 09:42 — REGNUM Бойцы легендарной интернациональной бригады «Пятнашка» во главе с её командиром Ахрой Авидзбой 27 октября посетили Калужскую область, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

На площади Победы в Калуге руководители интербригады возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата Пресс-служба правительства Калужской области

В Калуге руководители добровольческого воинского формирования обсудили с председателем Законодательного собрания региона Геннадием Новосельцевым и министром внутренней политики и массовых коммуникаций области Олегом Калугиным возможность проведения на территории Калужской области дополнительных патриотических мероприятий, в первую очередь, среди молодёжи. В этот же день бойцы «Пятнашки» пообщались со студентами Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского и калужского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана. На встречу пришли около 600 молодых людей. В рамках встречи Ахра Авидзба отметил, что начиная с 2014 года их бригаду поддерживают жители калужского региона, а один из его заместителей — Андрей Празян — калужанин.

В настоящее время, по словам командира интербригады, для защиты Родины и восстановления освобождённых территорий необходимо быть единым народом. Ахра Авидзба рассказал о ситуации, которая сложилась в Донбассе и какие меры предпринимаются для отражения действий противника. Студентов интересовало, как они могут помочь мобилизованным. Опытные военные ответили, что защищают Родину не только на фронте, но и в тылу, где многое зависит от высококвалифицированных специалистов в самых разных сферах.

«Развивайтесь, двигайтесь вперёд. Так Россия станет сильнее… Сегодня мы переживаем очень сложные времена. Задача каждого из нас, на своём месте, работать, кто как может», — напутствовали студентов бойцы «Пятнашки».

На площади Победы в Калуге состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата. Для одного из храмов в Донецке калужане передали руководителям интербригады «Пятнашка» икону «Собор святых воинов, покровителей спорта».

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