Саратов, , 09:41 — REGNUM Ночью 28 октября в 19 районах Саратовской области на уборку дорог вышла снегоуборочная техника. Накануне в регионе прошел дождь с мокрым снегом, на дорогах образовался гололед, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства области.

Уборка снега Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Так, в ночь на пятницу уборку и обработку реагентами улиц проводили 67 единиц спецтехники, израсходовано 445 тонн песко-соляной смеси.

В связи с низкими температурами по ночам на протяжении 10 дней обрабатывают реагентами мостовые сооружения.

По прогнозам метеослужб, 28 октября в регионе возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха составит 2…4 градуса выше ноля.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Саратовской области заработает горячая линия по вопросам расчистки транспортных магистралей, дворов и домов от снега в каждом районе, а также оперативный ямочный ремонт на поврежденных участках дорог.

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