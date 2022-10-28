Самара, 28 октября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Кадровые решения пришлось принимать главе Самарской областиДмитрию Азарову из-за рисков срыва поставки дополнительной экипировки в регионе. Об этом он заявил в ходе посещения войсковой части в Самаре, сообщает пресс-служба областного правительства.

Информационный центр правительства Тюменской области Дополнительная экипировка

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В войсковой части глава региона встретился с мобилизованными и обсудил вопросы предоставления дополнительного спецснаряжения.

«Было жесткое выступление президента страны и по поводу денежного довольствия, и по поводу всей необходимой экипировки. Как нас заверяет Министерство обороны, сейчас у вас есть все необходимое для проведения занятий, тактических и боевых. А мы обеспечиваем дополнительной экипировкой, о которой мы с вами говорили», — приводит пресс-служба слова Азаров.

Он напомнил, что в дополнительную экипировку входят коврик, спальный мешок, утепленные сапоги, балаклава, рюкзак тактический, перчатки, полушерстяные носки, нательное белье, шапка, аптечка. Комплекты уже начали передавать до отправки мобилизованных.

«Разгрузка должна подойди в ближайшие дни. Мне докладывают, что до того, как подразделения будут отправлены, разгрузка здесь точно будет. Были замечания по жгутам, разобрались, подобрали нужного качества. В связи с тем, что возникли риски срывов поставки экипировки, пришлось и некоторые кадровые решения принимать. Не справились с задачей — решение принял», — заявил глава региона.

Сообщается, что у военнослужащих не возникло претензий по качеству экипировки.

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