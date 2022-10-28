Пекин, 28 октября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Член Госсовета КНР и министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 27 октября, в рамках которого Ван проинформировал российскую сторону о только что завершившемся ХХ съезде Коммунистической партии Китая (КПК), и обе стороны пообещали содействовать развитию двусторонних связей и обеспечить большую стабильность для всего мира, сообщает 28 октября газета Global Times.

Официальное интернет-представительство президента России Ван И

Согласно заявлению, опубликованному министерством иностранных дел Китая, Ван сказал в телефонном разговоре, что ХХ съезд КПК был съездом единства и победы, а также съездом, который смотрел в будущее. Товарищ Си Цзиньпин был единогласно избран Генеральным секретарем Центрального комитета КПК 20-го созыва, и это полностью отражает общую волю, разделяемую всей партией и народом всей страны.

Ван отметил, что президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо Генеральному секретарю Си Цзиньпину после ХХ съезда КПК, и это свидетельствует о высоком уровне взаимного доверия и твердой взаимной поддержке между двумя странами. Китай будет твердо поддерживать российскую сторону под руководством президента Путина в объединении российского народа для преодоления трудностей и перебоев, реализации стратегической цели развития и дальнейшего укрепления статуса России как крупной державы.

«Китай и Россия имеют законные права на собственное развитие, что соответствует тенденциям времени. Любая попытка остановить продвижение Китая и России вперед обречена на провал», — сказал Ван.

Китай и Россия будут углублять обмены на всех уровнях и поднимать китайско-российские отношения и сотрудничество во всех областях на более высокий уровень, чтобы принести больше пользы народам двух стран и принести больше стабильности в мир, переживающий турбулентность, заявил министр иностранных дел Китая.

Китайские аналитики заявили, что замечания Вана на самом деле направлены против американского документа под названием «Стратегия национальной безопасности», опубликованного Белым домом ранее в этом месяце, в котором обещается «превзойти Китай и сдержать Россию».

Документ США продемонстрировал большую враждебность по отношению к законным интересам Китая и России в области развития и безопасности, поскольку в нем говорилось, что «Россия и КНР (Китайская Народная Республика) представляют разные вызовы. Россия представляет непосредственную угрозу свободной и открытой международной системе, безрассудно попирающей основные законы современного международного порядка… КНР, напротив, является единственным конкурентом, имеющим как намерение изменить международный порядок, так и, во все большей степени, экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь для достижения этой цели».

Чтобы сохранить свою неоправданную гегемонию, США открыто бросают вызов развитию Китая и России, и они придают большое значение тому, чтобы в следующем десятилетии сдерживать эти две незападные крупные державы, поэтому естественно, что Китай и Россия будут продолжать сближаться друг с другом и оказывать больше взаимной поддержки друг другу, чтобы вместе противостоять давлению со стороны США, считают китайские эксперты.

Лавров приветствовал успех ХХ съезда КПК и поздравил Си Цзиньпина с избранием генеральным секретарем Центрального комитета КПК. Министр иностранных дел России заявил, что ХХ съезд КПК является событием мирового значения и будет направлять Китай к его цели национального возрождения.

Россия готова укреплять взаимодействие с Китаем на всех уровнях, углублять многостороннее сотрудничество и совместно защищать Азиатско-Тихоокеанский регион, а также мир и стабильность во всем мире, заявил Лавров в телефонном разговоре.

Согласно заявлению, опубликованному министерством иностранных дел Китая, обе стороны также обменялись мнениями по кризису на территории бывшей УССР и другим международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.