Пермь, , 09:36 — REGNUM Власти Пермского края ищут подрядчика на строительство визит-центра особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Площадка для объекта подготовлена на территории Черняевского леса, который является ООПТ местного значения, сообщили в пресс-службе правительства Прикамья.

Проект визит-центра permkrai.ru

Объявленоткрытый конкурс. Победителя определят в конце ноября. В декабре начнется проектно-изыскательный этап работы. Начать возведение объекта планируется в апреле 2023 года, а завершить их — в январе 2024 года.

Визит-центр возведут на территории парка культуры и отдыха Балатово, находящегося в Черняевском лесу. Объект будет двухэтажным. Как отметили в минприроды, все составляющие визит-центра, включая игровые площадки, зоны отдыха будут естественно вписаны в природную среду. В центре также будут представлены различные экспозиции, в том числе гости смогут увидеть ландшафты Пермского края. В визит-центре будут проходить мероприятия, направленные на экологическое просвещение жителей и гостей Прикамья, акции, квесты и другое.