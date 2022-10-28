Ереван, 28 октября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Над вопросом урегулирования с Азербайджаном готова работать на предложенных Россией принципах Армения. Об этом 28 октября написал армянский премьер-министр Никол Пашинян на своей странице в одной из соцсетей.

Primeminister.am Никол Пашинян

«Армения в начале сентября дала согласие работать на основе базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, представленных Российской Федерацией, и готова подтвердить это в Сочи», — указал он в своём сообщении.

Также Пашинян уточнил, что Ереван надеется, что Россией будут поддержаны её же предложения.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия считает необходимым заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном, но не может ничего навязывать и диктовать.