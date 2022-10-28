Сеул, 28 октября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. С января по сентябрь 2022 года экспорт товаров для животных из Южной Кореи составил $116 млн, что на 56% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные таможенной службы страны.

Jamesington Кот

Эксперты отметили, что люди начали чаще заводить животных из-за коронавирусной инфекции, социальной изоляции и ограничений на передвижение.

Известно, что экспорт кормов для кошек оценивается в $61 млн, кормов для собак — $47 млн, амуниции и одежды — $8 млн.

39% поставок пришлись на Японию ($4,5 млн). За ней следуют Таиланд ($1,7 млн) и Австралия ($1,5 млн).

Импорт товаров для животных в Южную Корею увеличился на 17%, до $291 млн.