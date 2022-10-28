Санкт-Петербург, , 09:35 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга поделилось планами по повышению тарифов на проезд в общественном транспорте в 2023 году. О том, во сколько обойдётся жетон метро и поездки на наземном транспорте, сообщили в городском комитете по транспорту, сообщает «Фонтанка».

Билет на проезд Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Так, стоимость разовой поездки в метро могут установить на отметке 70 рублей, а на наземном транспорте — 65 рублей (+5 рублей к действующему тарифу в обоих случаях). В случае, если пассажир оплатит проезд электронным «Подорожником», с него снимут 49 рублей в метро и 44 рубля в наземном транспорте. В рамках ранее введённого пересадочного тарифа стоимость первой поездки по «Подорожнику» может составить 44 рубля, а вторая — 10 рублей, как это действует и сейчас.

Ожидать роста стоимости можно и на месячные проездные билеты, примерно на 8,2%. Лицам, имеющим право на льготный проезд, месячные проездные также могут обойтись дороже, чем сейчас. Учащиеся за автобусный проездной и за единый могут заплатить 430 и 650 рублей соответственно. А единый проездной на месяц для студентов может обойтись в 1305 рублей. Цена на единый льготный билет может достигнуть отметки в 726 рублей.

Напомним, что стоимость проезда на транспорте изменилась с 1 января 2022 года. Тогда цена на транспортные услуги возросла на пять рублей.

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