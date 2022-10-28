Москва, 28 октября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на продление на 2023 год мер по снижению негативных последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций, внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Законопроект предусматривает продление специального регулирования в сфере корпоративных отношений, а также в части стимулирования деятельности арендаторов, приостановивших деятельность, освобождения арендных площадей для иных арендаторов, в сферах социального развития, контрольно-надзорной и разрешительной деятельности, предоставления государственных и муниципальных услуг, транспорта и строительства.

Также в документе уточняются порядок и сроки принудительного перевода учета прав на ценные бумаги российского эмитента, в том числе являющегося международной компанией, а также сведения, которые могут быть указаны заявителем в заявлении о принудительном переводе учета прав на ценные бумаги.

Предусмотренный срок вступления в силу федерального закона с 1 января 2023 года обусловлен необходимостью обеспечения продолжения реализации мер, направленных на защиту российских граждан и российских юридических лиц от последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций.