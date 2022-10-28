Лондон, , 09:29 — REGNUM Президент России Владимир Путин на Валдайском форуме предупредил западные страны, что переговоры о новом мировом порядке пройдут на условиях Москвы. Об этом пишет обозреватель британской газеты Daily Mail Крис Плезанс.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Автор напомнил слова Путина о вхождении мира в опаснейший период со времен Второй мировой войны, а также его призыв к новому миропорядку, где ко мнению России станут прислушиваться.

«Хотя местами создавалось впечатление, что Путин предлагает оливковую ветвь мира — в частности, он заявил, что Россия «не враг Запада» и лишь отстаивает «право на свободное развитие» — он явственно дал понять, что любые переговоры о «новом порядке» будут проходить на условиях Москвы», — пишет Плезанс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус отметил, что администрации США следует внять призыву российского президента Владимира Путина и начать переговоры с Москвой.

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