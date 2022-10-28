Лондон, 28 октября 2022, 09:29 — REGNUM Президент России Владимир Путин на Валдайском форуме предупредил западные страны, что переговоры о новом мировом порядке пройдут на условиях Москвы. Об этом пишет обозреватель британской газеты Daily Mail Крис Плезанс.
Автор напомнил слова Путина о вхождении мира в опаснейший период со времен Второй мировой войны, а также его призыв к новому миропорядку, где ко мнению России станут прислушиваться.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус отметил, что администрации США следует внять призыву российского президента Владимира Путина и начать переговоры с Москвой.
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