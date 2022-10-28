Ереван, , 09:29 — REGNUM Ереван готов к урегулированию межгосударственных отношений с Баку на основе тех условий, которые предложила Москва. Об этом 28 октября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в соцсети Twitter.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Армения в начале сентября дала согласие работать на основе базовых принципов и параметров установления мжг отношений между Арменией и Азербайджаном, представленных РФ», — написал Пашинян.

Он отметил, что готов это подтвердить на переговорах президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которые запланированы на 31 октября в Сочи.

Напомним, 6 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о передаче Еревану и Баку предложений по заключению мирного соглашения. Она подчеркнула, что Москва считает и Армению, и Азербайджан союзниками России.

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