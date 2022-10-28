Валуйский район, Белгородская область, 28 октября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации введён на территории шести населённых пунктов Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом вечером 27 октября в социальных сетях сообщил глава администрации муниципалитета Алексей Дыбов.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Пострадавшая от обстрела ВСУ улица в Валуйках

На заседании комиссии принято решение о введении режима ЧС селе Логачёвка, хуторах Пригородные Тополи и Нижние Мельницы Двулученской территориальной администрации и в сёлах Бутырки, Вериговка и Бирюч Бирючанской территориальной администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичные решения приняли главы администраций для села Середа Шебекинского горокруга и четырёх сёл Белгородского района, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.