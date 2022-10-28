Магас, , 09:27 — REGNUM Три республики Северо-Кавказского федерального округа вошли в число субъектов РФ, которым предоставят субсидии из федерального центра на компенсации единым коммунальным операторам в сфере ЖХК. Ингушетии, Дагестану и Северной Осетии выделили из резервного фонда правительства почти 300 млн рублей.

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Эти региона стали пилотными в СКФО по реализации региональных программ устойчивого развития предприятий энергетики и ЖКХ, сообщили в пресс-службе правительства Ингушетии. В целях улучшения работы по сбору платежей в каждой из трех республик созданы единые операторы в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, а также единые информационные расчетные центры.

На поддержку предприятий ЖКХ на условиях софинансирования расходных обязательств самую большую сумму получил Дагестан — 126 млн рублей. Ингушетии предоставили 107,1 млн рублей, Северной Осетии — 65,4 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года правительство России предоставило трем субъектам Северо-Кавказского федерального округа на реализацию региональных программ по развитию предприятий энергетики и ЖКХ 1,1 млрд рублей. Ингушетия получила 108,2 млн рублей, Северная Осетия — 256,7 млн рублей, Дагестан — 735,5 млн рублей.

Как отметил первый заместитель главы Минэкономразвития РФ Илья Торосов, на выделенные средства республики будут решать проблемы, связанные с плохим финансовым состоянием коммунальных предприятий, высоким процентом износа инфраструктуры, а также низкой собираемостью платежей и долгами за энергоресурсы.

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