Ульяновск, 28 октября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Ульяновске продолжают бороться с дельцами, которые незаконно устанавливают павильоны возле кладбища Северное. Об этом сообщается на сайте областного центра.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Гвоздики

В мэрии отмечают, что 9 ноября планируется демонтировать десять нестационарных торговых объектов и ограждений, самовольно установленных у въезда в «Северное кладбище» (улица Кинологическая, 3). Чиновники сообщают, что демонтированные объекты будут храниться на производственной базе.

По данным администрации, ранее собственники десяти аналогичных объектов переместили их в соответствии с соглашением с МБУ «Городская специализированная похоронная служба». Данные павильоны, где продают цветы и намогильные элементы, включили в схему расположения нестационарных торговых объектов.

Напомним, в 2021 году депутаты гордумы Ульяновска предлагали благоустроить Вознесенский некрополь, созданный в 1874 году.

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Как сообщало ИА REGNUM , на старом кладбище в Ульяновске проведут реставрационные работы на братской могиле. Данное захоронение является объектом культурного наследия

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