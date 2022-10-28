Москва, , 09:25 — REGNUM В Москве в последние выходные дни (29 и 30 октября) ожидается тёплая, но дождливая и ветренная погода. Её принесёт антициклон, передают 28 октября «Метеоновости».

Осень Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В субботу небо начнут затягивать плотные облака, временами вероятны дожди. Температура воздуха в дневные часы при порывах юго-западного ветера до 12-17 м/с повысится до +5… +10 °С.

В воскресенье при прохождении тёплого атмосферного фронта интенсивность дождей усилится, их количество составит около 10% от месячной нормы. Воздух прогреется до +7… +11 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября в Москве облачно, местами небольшой дождь.

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