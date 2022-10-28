Симферополь, 28 октября 2022, 09:25 — REGNUM Обвинительный приговор в отношении крымского парка львов «Тайган» Олега Зубкова отменен решением Верховного суда республики Крым 27 октября, сообщила пресс-служба суда.
Зубков освобождён из-под стражи, суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении
Как сообщало ИА REGNUM, дело в отношении Зубкова было возбуждено после того, как в сентябре 2021 года амурский тигр, находившийся в вольере, укусил за руку годовалого мальчика, находившегося на руках у матери, ребёнок потерял палец. 28 июля Белогорский районный суд Республики Крым признал директора парка «Тайган» виновным по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и назначил ему наказание в виде двух лет трёх месяцев лишения свободы и штрафа 255 тыс рублей.
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