Симферополь, 28 октября, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Обвинительный приговор в отношении крымского парка львов «Тайган» Олега Зубкова отменен решением Верховного суда республики Крым 27 октября, сообщила пресс-служба суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«По итогу апелляционного рассмотрения, Верховный Суд Республики Крым определил приговор Белогорского районного суда Республики Крым отменить. Судом апелляционной инстанции было принято решение о передаче уголовного дела на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции в ином составе со стадии судебного разбирательства», — сообщили в суде.

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Как сообщало ИА REGNUM, дело в отношении Зубкова было возбуждено после того, как в сентябре 2021 года амурский тигр, находившийся в вольере, укусил за руку годовалого мальчика, находившегося на руках у матери, ребёнок потерял палец. 28 июля Белогорский районный суд Республики Крым признал директора парка «Тайган» виновным по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и назначил ему наказание в виде двух лет трёх месяцев лишения свободы и штрафа 255 тыс рублей.