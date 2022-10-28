Баку, , 09:36 — REGNUM Сообщения о том, что между Россией и Северным Кипром открывается воздушное сообщение, не соответствует действительности. Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.

Северный Кипр Иван Шилов © ИА REGNUM

«Эти сообщения не соответствуют действительности», — сказал Грушко РИА Новости в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.

Ранее о намерении частной российской авиакомпании осуществлять полёты на Северный Кипр сообщил лидер турок-киприотов Эрсин Татар. Он рассказал агентству о подаче такой заявки.

Позднее турецкие СМИ сообщали о возможном запуске в ноябре ежедневных перелётов из России на Северный Кипр с пересадкой в Анталье. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких решений по поводу авиасообщения с Северным Кипром не было.