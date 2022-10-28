Пермь, , 09:23 — REGNUM В Пермском крае социальным участковым и в территориальные отделы минсоцразвития поступило более 1,7 тыс. просьб о помощи от семей мобилизованных граждан. Об этом отчитался глава министерства Павел Фокин губернатору Дмитрию Махонину, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Частичная мобилизация R-19.ru

В частности, более 480 семей обратились за решением бытовых вопросов. Людям необходимо привезти дрова, доставить лекарства, помочь с уходом за пожилыми родителями, отремонтировать печь, электропроводку. Еще у 435 семей нуждаются к кредитных каникулах, 710 — в содействии с оформлением документов на меры соцподдержки. Семьям оказывают юридическую и психологическую помощь.

По словам Фокина, он совершил выезды в несколько районов, чтобы проверить, как администрациями муниципалитетов и территориальными органами соцзащиты организована работа с семьями. Министр сделал вывод, что муниципалитетами выстроен диалог по координации действий с военкоматами, соцзащитой и другими службами в части поддержки семей мобилизованных.

«Каждое обращение отрабатывается во взаимодействии с другими ведомствами, муниципалитетами и неравнодушными жителями. Работа по таким вопросам в округах выстроена хорошо, большую помощь оказывают в том числе волонтерские организации», — сказал он.