Москаленский район, Омская область, 28 октября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В Омской области скончалась ещё одна пострадавшая в результате ДТП с бензовозом в Москаленском районе. Авария произошла вечером 27 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

УМВД по Омской области ДТП в Омской области

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Fiat на трассе Челябинск — Новосибирск выехал на встречную полосу и столкнулся с бензовозом.

В результате водитель легковушки — мужчина 1993 года рождения и 61-летняя пассажир скончались на месте.

«Два пассажира автомобиля «Фиат» (женщина 1997 г. р. и девочка 2021 г. р.) госпитализированы с тяжкими травмами. В последствии женщина 1997 г. р. скончалась в медицинском учреждении», — добавили в ведомстве.

По факту происшествия сотрудники полиции организовали проверку.