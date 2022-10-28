Москва, , 09:23 — REGNUM Вслед за Тиной Канделаки информацию о том, что телеканал ТНТ отказался от производства комедийных телешоу опроверг шоумен и продюсер Павел Воля. Публикацию он разместил 27 октября в своём телеграм-канале.

Телевидение Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«На месте! Работаем!», — написал Воля, сопроводив пост видеозаписью со съёмок очередного выпуска передачи Comedy Club. Он дал понять, что программа будет и далее выходить в эфир по пятницам в 21:00 по московскому времени.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что ТНТ якобы отказывается от комедийных шоу из-за того, что все комики уехали из России. Тина Канделаки опровергла эти сообщения, отметив, что вскоре канал представит 60 новых проектов.

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