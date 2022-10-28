Москва, 28 октября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Вслед за Тиной Канделаки информацию о том, что телеканал ТНТ отказался от производства комедийных телешоу, опроверг шоумен и продюсер Павел Воля. Публикацию он разместил 27 октября в своём телеграм-канале.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Телевидение

«На месте! Работаем!» — написал Воля, сопроводив пост видеозаписью со съёмок очередного выпуска передачи Comedy Club. Он дал понять, что программа будет и далее выходить в эфир по пятницам, в 21:00 по московскому времени.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что ТНТ якобы отказывается от комедийных шоу из-за того, что все комики уехали из России. Тина Канделаки опровергла эти сообщения, отметив, что вскоре канал представит 60 новых проектов.