Анадырь, 28 октября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В Анадыре 28 октября прошли массовые эвакуации в пяти образовательных учреждениях, сообщили в пресс-службе правительства Чукотки.

Василий Иванов ИА REGNUM Эвакуация

Читайте также: В школах Биробиджана не нашли взрывные устройства

Утром на электронную почту суда Чукотского АО поступило анонимное сообщения о минировании школ. Спецслужбы провели обследование зданий, взрывных устройств не обнаружили.

Оперативно были эвакуированы 2102 человек — 1797 учащихся и 305 сотрудников школ.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Еврейской автономии все сообщения о минировании школ города, поступившие утром 25 октября, оказались ложными.