Джакарта, 28 октября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел сообщило, что 1018 граждан Индонезии стали жертвами онлайн-мошенничества в нескольких странах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает Kompas.

(сс) Prayitno Индонезия

В МИД заявили, что это число увеличилось по сравнению с общим числом жертв в сентябре 2022 года, которое составило 934 человека.

«Есть 1018 индонезийских граждан, с которыми работали индонезийские представители в различных регионах АСЕАН. Подробности таковы: в Камбодже было 679 жертв, Мьянме — 103, на Филиппинах — 97, Лаосе - 68, Таиланде -31», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Министерство иностранных дел направило специальную группу для работы с соответствующими министерствами, чтобы помочь разобраться с жертвами онлайн-мошенничества в Пномпене.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии Прабово Субианто надеется, что на выставке Indo Defense 2022 Expo & Forum будут подписаны десятки контрактов о сотрудничестве в области обороны.